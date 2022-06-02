Індійський енергохолдинг Tata Power ліквідує дочірню компанію на Камчатці

Індійський енергохолдинг Tata Power ліквідує "Фар Істерн Нейчерл Рісорсіс", яке працювало над проєктом освоєння Крутогорівського вугільного родовища в Камчатському краї (РФ). Реалізація проєкту була призупинена ще у 2021 році.

Про це пише "Интерфакс".

За даними аналітичної системи "СПАРК- Интерфакс", заяву про ліквідацію компанія подала в управління ФНП по Камчатському краю 31 травня, документи будуть готові 8 червня.

У вересні 2021 року Tata Power призупинила роботу над проєктом. Тоді губернатор регіону Володимир Солодов пояснював "Интерфаксу", що причиною стала нерентабельність у існуючих ринкових умовах.

Тоді ж компанія заявила про плани відмовитися від ліцензії на Крутогорівське родовище вугілля, проте, за даними Росгеолфонду, ділянка все ще значиться за ФІНР.

"Tata power пояснює своє рішення переглядом стратегії у бік збільшення інвестицій у відновлювані джерела енергії та скорочення кількості проєктів, пов'язаних з традиційними енергоресурсами", - йдеться у "Гірському віснику Камчатки" з посиланням на матеріали міністерства природних ресурсів та екології Камчатського краю (випуск за січень-квітень 2022).

Вугільний проєкт оцінювався у $750 млн.

"Розробку планувалося вести цілий рік відкритим способом із доставкою палива кінцевим споживачам балкерним флотом. Транспортування вугілля до узбережжя передбачалося великовантажними автомобілями. При цьому будівництво дороги та портової інфраструктури Tata Power просила співфінансувати з бюджету.

Геологорозвідка розпочалася влітку 2020 року. У 2021 році роботи не велися. Під проєкт було розширено межі території випереджувального розвитку "Камчатка"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Індійська компанія Tata Steel, яка входить до топ-15 найбільших світових виробників сталі, відмовиться від російського вугілля через створену санкціями невизначеність у поставках.

Економічна правда