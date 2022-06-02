ПриватБанк і Visa підтримають грантами ресторанний бізнес, що приймає безготівку

Державний ПриватБанк і Visa виділили майже півмільйона гривень на антикризові гранти для підтримки та розвитку підприємців, які володіють кафе чи ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Можливість отримати один з грантів на суму 20 тисяч гривень мають всі підприємці ресторанного бізнесу, які вже користуються для прийому платежів терміналами ПриватБанку, чи планують підлючити еквайринг", - йдеться у повідомленні.

Для участі у проєкті, який відкритий з 1 червня до 31 серпня 2022 року, треба зареєструватися на сайті банку та протягом дії проєкту приймати за допомогою POS-термінала банку оплат на суму не менше 20 000 гривень з карток Visa ПриватБанку.

"Щомісяця випадковим чином визначається 7 переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок підприємства", - додали в банку.

Економічна правда