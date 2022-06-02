У РФ косметологічні клініки побоюються дефіциту ботоксу

У РФ косметологічні клініки після підвищеного попиту на ботулінотерапію невесні стали побоюватися виснаження запасів ботоксу, створених ще до початку війни в Україні.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані RNC Pharma.

У березні виробник препарату - американська AbbVie - оголосила про зупинення постачання в РФ. На заміну прийшли засоби від Ipsen та Merz, але й їхній імпорт скорочується, а масово переходити на російські аналоги клініки поки не готові, пише газета.

У січні-березні імпорт у РФ ботулотоксинів, що використовуються для корекції зморшок, впав у річному вимірі втричі, до 74,5 тис упаковок, свідчать дані RNC Pharma.

Ввозилося лише два препарати - диспорт від французької Ipsen (на нього припало 73,8% всього імпорту) та ксеомін від німецької Merz, причому їх постачання скоротилося на 31% та 3% рік до року відповідно.

У 2021 році 25,3% імпорту ботулотоксинів припало на ботокс від Allergan, що належить американській AbbVie.

Але в березні AbbVie оголосила про припинення постачання до Росії продуктів естетичної медицини, включаючи ботокс. Ipsen та Merz теж призупиняли постачання, але вже відновили їх, стверджує співзасновник СРО "Національна асоціація клінік естетичної медицини" (НАКЕМ) Юлія Франгулова.

Проблем із запасами цих двох препаратів опитані керівники клінік поки не спостерігають.

"А ось запаси ботоксу, що вичерпуються, вже викликають тривогу у клінік",- зазначає Франгулова. У "Медсі" запасів ботоксу, ксеоміну та диспорту вистачить мінімум на три місяці, каже заввідділенням дерматовенерології та медичної косметології клініко-діагностичного центру мережі на Червоній Пресні Світлана Кукушкіна.

Ботокс і раніше був абсолютним лідером російського ринку ботулінотерапії.

"У 2021 році, наприклад, з урахуванням сірих поставок, препарат займав 43% цього сегменту у вартісному вираженні, тоді як диспорт, наприклад, - 18%", - зазначає глава аналітичного відділу GxP News Олександр Одинцов.

Клініки готові перейти на російські препарати - релатокс від "Мікрогена" та міотокс від ФНЦИРІП імені Чумакова, але лише у разі серйозних збоїв із поставками з-за кордону та помітного зростання цін на імпортну продукцію.

Нагадаємо:

Американська біофармацевтична компанія AbbVie приєдналася до санкцій проти Росії і припинила постачання ботоксу та філерів, що використовуються в естетичній медицині.

Економічна правда