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Данський виробник лічильників для електрики і води Kamstrup йде з РФ і Білорусі

Четвер, 2 червня 2022, 10:18 - Олексій Павлиш

Данський виробник лічильників електроенергії та водопостачання Kamstrup заявив, що піде з РФ і Білорусі.

Про це пише місцева газета Berlingske з посиланням на представника компанії.

"У відповідь на вторгнення та агресію Росії проти України в березні 2022 року ми прийняли рішення припинити всю торгівлю з Росією та Білорусією", - повідомила газеті директорка з комунікацій Kamstrup Луїза Вестергаард-Хансен.

За її словами, у Росії річний обіг Kamstrup становить 5-10 млн крон, а загальний обіг компанії у 2021 році склав 2,4 млрд данських крон.

Данська компанія з виробництва лічильників була заснована в 1946 році і має співробітників у більш ніж 20 країнах світу. Kamstrup належить данській енергетичній компанії OK.

Економічна правда

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