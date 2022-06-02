Байден допустив продовження закупівель російської нафти за цінами, нижчими від ринкових

Президент США Джо Байден заявив, що США та ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою від ринкової, замість відмови від її імпорту, на тлі різкого підвищення цін на паливо.

Про це пише CNN.

"Ми маємо проблему зараз - Європу, яка вирішує ще більше скоротити покупку російської нафти. Є багато міркувань, що можна зробити, можливо, навіть продовжити купувати нафту, але за обмеженою ціною", - сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів після віртуальної зустрічі з великими виробниками дитячого харчування, яка пройшла 1 червня в Білому домі.

За словами президента США, Росія опинилася в ситуації, коли змушена продавати нафту в умовах санкційного тиску на країну, тому її можна буде закупити за значно нижчою ціною, ніж зараз генерує ринок.

"Зараз багато відбувається, але ідея, що ми зможемо клацнути перемикачем, щоб знизити вартість бензину, малоймовірна в найближчій перспективі", - заявив Байден.

Він визнав, що він мало що може зробити наодинці, щоб знизити високе зростання цін на паливо та продовольство.

"Наприклад, ми маємо мільйони тонн пшениці, яка не може потрапити на ринок. Це змушує все коштувати так багато грошей - від буханця хліба до нестачі продовольства по всьому світу. Те саме з бензином", - резюмував президент США.

Байден сказав, що замість прямих дій, спрямованих на зниження цін на газ або на продукти харчування, він прагне полегшити фінансовий тягар для сімей інших сферах, як-от ліки та догляд за дітьми.

"Але ми можемо це компенсувати, передбачивши інші необхідні витрати для сімей, зменшивши їх. Це зменшує інфляцію для цієї сім’ї", - додав він.

Напередодні країни ЄС схвалили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає запровадження заборони на дві третини російської нафти, 30 травня. В ЄС розраховують до кінця року скоротити його імпорт на 92%.

Також європейські країни хочуть заборонити страхування суден, які перевозять нафту з РФ. За оцінкою Bloomberg, через нафтове ембарго Росія може втратити близько $22 млрд.

Економічна правда