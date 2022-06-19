У Мін'юсті запропонували ще один варіант, як отримати компенсації від РФ

Україна пропонує укладання міжнародного Договору про створення механізму відшкодування збитків, заподіяних російською агресією.

Про це заявила заступник міністра юстиції Ірина Мудра в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Договором буде створюватися постійно діюча Комісія з розгляду позовів про компенсацію збитків. Держави-учасниці Договору блокують, конфіскують та передають активи РФ для задоволення вимог Комісії. Для цього створюється Фонд активів", - сказала

Договір також передбачає примусове виконання рішень Комісії, результатом чого має стати отримання заявниками відшкодування.

За її словами, в умовах, коли Росія не здійснюватиме відшкодування добровільно або визнаватиме свою відповідальність за завдані збитки, Договір зможе бути тим легітимно-правовим механізмом, який встановить відповідальність РФ і змусить її компенсувати збитки.

"Це буде широко визнаний у світі міжнародний інструмент, за допомогою якого держава матиме підстави для вчинення необхідних дій на своїй території, у тому числі для ухвалення відповідного національного законодавства", – додала вона.

Мудра зауважила, що заяви можуть ділитися на різні категорії залежно від розміру вимог та складності кейсу: можуть застосовуватися спрощені процедури до однотипних заяв про втрату житла чи рухомого майна, і такі позови можуть бути об'єднані у масові.

При цьому виплата відшкодування за рішеннями Комісії може здійснюватися або шляхом виплати із заздалегідь створеного Фонду активів, або шляхом примусового виконання рішення Комісії.

Водночас вона констатувала, що для цього держави-учасниці мають змінити національне законодавство, на що буде потрібна політична воля законодавчих органів цих держав.

Нагадуємо:

Загальний розмір програми відновлення український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.