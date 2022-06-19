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Укр / Рус

Стало відомо, що найбільше заважає бізнесу відновлюватися

Неділя, 19 червня 2022, 17:11 - Ілля Колдомасов

Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку. 

Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.

Так, 46,8% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Загальні потреби МСБ у фінансуванні сягають 73 млрд, а 41% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом. Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:

  • Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
  • Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
  • Відсутність достатнього капіталу - 43%
  • Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
  • Недоступність кредитних коштів - 28%
  • Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%

Економічна правда
Укр / Рус
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