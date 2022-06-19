Стало відомо, що найбільше заважає бізнесу відновлюватися
Неділя, 19 червня 2022, 17:11 -
Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.
Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.
Так, 46,8% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Загальні потреби МСБ у фінансуванні сягають 73 млрд, а 41% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом. Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися:
- Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку - 62%
- Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 48%
- Відсутність достатнього капіталу - 43%
- Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 29%
- Недоступність кредитних коштів - 28%
- Зруйнованість ланцюгів постачання - 26%