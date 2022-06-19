Стало відомо, що найбільше заважає бізнесу відновлюватися

Український малий та середній бізнес здебільшого не може відновлювати роботу через відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку.

Про це йдеться у дослідженні Advanter Group.

Так, 46,8% підприємств повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Загальні потреби МСБ у фінансуванні сягають 73 млрд, а 41% підприємств вважають пошук фінансування пріоритетом. Серед найпопулярніших причин, що заважає бізнесу відновлюватися: