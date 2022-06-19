Уряд запропонував РНБО накласти санкції на російські енергокомпанії

Уряд пропонує РНБО ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл".

Про це у соцмережах повідомив Прем'єр міністр Денис Шмигаль.

За його словами, санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. "Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", - зазначив Прем'єр.

Нагадуємо:

Раніше суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, рахунки і корпоративні права групи компаній, які засновані російською нафтовою компанією "Татнефть".