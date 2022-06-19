Російський бізнес омбудсмен запропонував завозити Coca-Cola контрафактом

Бізнес Омбудсмен РФ Борис Титов заявив, що продукцію Coca-Cola можна завозити до Росії за допомогою механізму паралельного імпорту.

Його слова передає російське видання РБК.

"Продукцію Coca-Cola можна завозити спокійно по паралельному імпорту і купувати, умовно, через Alibaba. Які проблеми", – сказав він.

Нагадуємо:

Компанія оголосила про зупиненку діяльності в Росії на початку березня. У червні Coca-Cola HBC повідомила, що більше не вироблятиме і продаватиме напої бренду в Росії.





