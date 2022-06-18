Шмигаль сказав, коли Уряд представить план відновлення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наступного місяця Уряд представить План відновлення України — United24.

Про це йдеться в його соцмережах.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, що передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю", - сказав Шмигаль. Він нагадав, що Данія вже зголосилася патронувати відновлення Миколаївщини, країни Балтії - Житомирську область, а португалія -українські школи.

Прем'єр-міністр зазначив, що загальний розмір програми відновлення український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

Нагадуємо:

Наразі сума інфраструктурного збитку досягла 104 млрд дол, а в результаті обстрілів російської армії зруйновані або пошкоджені щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.