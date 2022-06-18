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У РФ прогнозують скорочення видобутку вугілля на фоні ембарго

Субота, 18 червня 2022, 17:38 - Ілля Колдомасов

Видобуток вугілля в РФ за підсумками 2022 року може скоротитися на 17% у річному обчисленні до 365,1 мільйонів тонн.

Про це повідомили в російському Міненерго, передає Інтерфакс.

А зниження експорту за прогнозами на 2022 рік може скласти 30%, до 156 млн т. Там пояснили, що це найнегативніший варіант прогнозу, розрахований лише на випадок набуття чинності повного ембарго.

Нагадуємо:

На початку квітня ЄС у рамках чергового пакету санкцій запровадив заборону на ввезення вугілля з РФ із серпня 2022 р.

Росія вугілля
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Економічна правда
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