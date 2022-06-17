Британські компанії хочуть допомогти відновити інфраструктуру України

Британські компанії мають "значний інтерес" до відновлення зруйнованої російською війною інфраструктури в Україні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками Британсько-українського інфраструктурного саміту в Лондоні.

Як зауважив заступник міністра економіки і торговельний представник України Тарас Качка, більшість компаній, які взяли участь у саміті, мають великий досвід у відновленні інфраструктури в інших країнах чи реалізації інженерних проектів – від понтонних переправ до побудови великих інфраструктурних об’єктів.

"Ці компанії мають значний інтерес до відновлення інфраструктури в Україні. І Міністерство економіки України разом з Міністерством інфраструктури та обласними адміністраціями буде працювати над тим, щоб забезпечити належну координацію дій усіх учасників цього справді масштабного проекту", – заявив Качка.

Він зауважив, що для України наразі важливою є практична оцінка потреб України, а також формату участі приватних компаній у відновленні української інфраструктури, налагодження фінансової та організаційної підтримки реалізації таких проєктів з боку урядів союзників.