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Фонд держмайна перевів договори оренди в електронний формат

П'ятниця, 17 червня 2022, 18:45 - Олексій Павлиш

Фонд держмайна відновив орендні аукціони і переводить в електронний формат договори, які не підлягають нотаріальному засвідченню.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Фонду Леонід Антоненко.

"У Фонді держмайна відбулась історична подія. Підписав останній паперовий договір оренди державного майна. Сьогодні ж підписав інструкцію про порядок переводу, з завтрашнього дня, усіх договорів, що не підлягають нотаріальному посвідченню, в електронний формат.

Більше не доведеться стукати у двері чиновника , щоб отримати від нього папірець. Договір сам прийде до вас, вже підписаний чиновником, на адресу вашої електронної пошти", - написав він.

Також Антоненко повідомив про відновлення орендних аукціонів, зупинених ще в лютому після початку війни.

За його словами, за два дні оприлюднили майже сотню нових аукціонів.

Економічна правда

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Фонд держмайна оренда
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