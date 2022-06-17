Активи групи компаній російської "Татнєфті" передали в управління АРМА

Арештовані активи групи компаній російської "Татнефті" передані АРМА для здійснення заходів з управління ними.

Про це повідомляє пресслужба ДБР в Telegram.

31 травня 2022 року у межах кримінального провадження отримано ухвали слідчого судді про накладення арештів на рухоме та нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній.

Вони засновані російською нафтовою компанією "Татнефть", яка постачає нафтопродукти для потреб підрозділів Міністерства оборони РФ.

"Наразі арештовано 115 об’єктів нерухомого майна: нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки та 118 бензовозів і автомобілів.

Лише вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда