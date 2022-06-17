Українці зможуть обміняти готівкову гривню на євро в італійських банках

Українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають в Італії, з 21 червня зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідну угоду Національний банк України та Банк Італії уклали 6 червня.

"Громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у філіях італійського центробанку на території Італії або в установах комерційних банків.

Відповідний перелік, що налічує понад 400 відділень банків-партнерів по всій країні, доступний та за потреби оновлюватиметься на офіційному вебсайті Банку Італії", - йдеться у повідомленні.

У випадку переміщених неповнолітніх осіб без супроводу такі обмінні операції мають здійснюватися їх законним опікуном.

При цьому, угода передбачає обмін готівкової гривні в межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться).

Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

"Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

Інформація про встановлений курс оновлюватиметься щоп’ятниці та публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Італії", - пояснили в НБУ.

Операції обміну готівкової гривні не передбачають відкриття рахунку чи сплати будь-яких платежів.

З початку війни Нацбанком України вже укладено угоди щодо обміну готівкової гривні з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Швеції та Нідерландів.

Економічна правда