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Для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 мільярдів – Укравтодор

П'ятниця, 17 червня 2022, 15:47 - Олексій Павлиш

Для відновлення дорожньої інфраструктури необхідно щонайменше 900 млрд грн, і відбудова повинна бути здійснена за рахунок російських коштів, які заморожені в європейських та інших країнах.

Про це заявив перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко, передає "Укрінформ".

"Внаслідок повномасштабної війни РФ проти України зруйновано 305 штучних споруд.

Також є 24 тисячі кілометрів доріг, які потрібно розчистити, відремонтувати або взагалі відбудувати. Наразі ми фіксуємо 900 мільярдів гривень – це кошти, які потрібні для відновлення вказаних кілометрів і штучних споруд", - зазначив він.

За словами Івка, дорожня інфраструктура має бути відновлена за рахунок коштів РФ, які наразі замороженні в європейських та інших країнах.

"Якщо говорити про час, за який необхідно відновити зруйновану інфраструктуру, то йдеться приблизно про 2-4 роки. Базові речі ми плануємо відновити за один або півтора року", - додав він.

Економічна правда

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Укравтодор дороги гроші війна Росія
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