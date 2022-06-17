США допоможуть Україні "перезимувати" сезон 22/23 – міністр енергетики

Міністерство енергетики та посольство США обговорили план проходження наступного опалювального сезону в Україні.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Сторони обговорили зміцнення співпраці України з американською компанією Westinghouse, в тому числі й збільшення поставок ядерного палива, що дозволить повністю відмовитися від російських ядерних збірок на українських АЕС, а також побудову нових блоків за американською технологією.

Галущенко поінформував про нищівні збитки, які несе український енергосектор внаслідок дій окупантів.

Водночас українська енергосистема має достатній резерв не лише для забезпечення внутрішнього попиту на електроенергію, а також і для експорту до країн Європи.

Брінк, в свою чергу, наголосила на підтримці з боку США у підготовці України до наступного опалювального сезону.

Сторони також обговорили газовий шантаж з боку росії в контексті нещодавнього зниження поставок газу до ЄС та погроз зупинки транзиту.

"Росія впливає на рівень постачання і використовує цей інструмент як зброю для впливу на ціни", - зазначив Галущенко.

Також сторони приділили увагу крокам, які здійснює Міненерго і уряд для деолігархізації енергетичного сектору, питанням корпоративного управління компаній енергетичного сектору, а також обговорили план проходження наступного опалювального сезону.

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Економічна правда