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У Києві запустили систему вимірювання заторів на дорогах за 10-бальною шкалою

П'ятниця, 17 червня 2022, 14:50 - Олександр Колесніченко
 
Pierre Crom/Getty Images

"Офіс Трансформації" презентував "Публічний дашборд київського трафіку", який показує завантаженість доріг, час затримок та грошовий еквівалент часових втрат від стояння у заторах.

Про це повідомляє кореспондент ЕП.

Дашборд доступний за посиланням.

На сайті відображається поточна оцінка рівня заторів за 10-бальною шкалою. Раніше такий сервіс надавав російський "Яндекс.Пробки", заблокований українською владою у 2017 році.

Крім цього, в дашборді доступні показники затримок руху у відсотках, середня швидкість руху автомобілів та грошовий еквівалент недовиробленого внаслідок заторів валового національного продукту Києва.

Згідно із даними на сайті, з початку року станом на 17 червня Київ втратив понад 580 мільйонів гривень. Кожен киянин витратив на стояння в заторах в середньому 35 годин.

Формули розрахунку вищезгаданих цифр доступні за посиланням.

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Економічна правда

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