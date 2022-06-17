Україна отримала 1 мільярд канадських доларів пільгового кредиту від Канади

До держбюджету України надійшов 1 млрд канадських доларів (екв. 773 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах від Канади.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Залучення коштів відбулося відповідно до кредитного договору між Україною та Канадою.

"Це - перші кошти, які Україна отримала через механізм адміністративного рахунку Міжнародного Валютного Фонду. Строк погашення кредиту - 10 років, процентна ставка - 1,69% річних", - йдеться у повідомленні.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Мінфін нагадав, що у квітні 2022 року МВФ прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки Спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України.

Усі залучені кошти за використанням даного рахунку мають спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

Економічна правда