МХП Косюка отримає від ЄБРР 24 мільйони євро кредиту на посівну

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть агрохолдингу "МХП" кредит у розмірі 24 млн євро.

Таке рішення рада директорів банку схвалила у четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

"Проєкт містить фінансування потреб МХП в оборотному капіталі для рослинництва. Основна мета проєкту - забезпечити достатнє фінансування для успішного посівного сезону", - йдеться в інформації на сайті банку.

Зазначається, що кредит підтримується технічною допомогою програми підтримки підготовки проєктів для агробізнесу в Україні для покриття витрат на юридичну експертизу, що фінансується Фондом технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

Також він надає покриття ризику збитків зі Спеціального фонду акціонерів (SSF) або іншого донорського фінансування.

При цьому, безпосереднім отримувачем кредиту виступає ПАТ "МХП" – дочірнє підприємство Групи МХП, одного з провідних виробників зерна, птиці та кормів в Україні та Південно-Східній Європі. Група керує земельним банком площею 360 тис га України.

Повідомлялось, що через війну рада директорів МХП вирішила не виплачувати фінальні дивіденди. Це допоможе компанії зберегти ліквідність та підтримувати поточну діяльність.

Економічна правда