Як працюватиме банківська система на День Конституції – пояснення НБУ
Нацбанк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 2 липня 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.
"Отже, 27 та 28 червня (День Конституції України) 2022 року будуть робочими днями банківської системи. Субота, 2 липня 2022 року, – вихідний день", - пояснили в регуляторі.
Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію НБУ депозитарної установи Нацбанку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.
Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:
- у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;
- 28 червня 2022 року – датою банківського дня 28 червня 2022 року;
- у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою банківського дня 04 липня 2022 року.
Водночас у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Економічна правда
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