Як працюватиме банківська система на День Конституції – пояснення НБУ

Нацбанк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 2 липня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

"Отже, 27 та 28 червня (День Конституції України) 2022 року будуть робочими днями банківської системи. Субота, 2 липня 2022 року, – вихідний день", - пояснили в регуляторі.

Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію НБУ депозитарної установи Нацбанку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;

28 червня 2022 року – датою банківського дня 28 червня 2022 року;

у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою банківського дня 04 липня 2022 року.

Водночас у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Економічна правда