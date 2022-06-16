Всі розділи
Укр / Рус

Як працюватиме банківська система на День Конституції – пояснення НБУ

Четвер, 16 червня 2022, 18:45

Нацбанк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 2 липня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Крім того, у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

"Отже, 27 та 28 червня (День Конституції України) 2022 року будуть робочими днями банківської системи. Субота, 2 липня 2022 року, – вихідний день", - пояснили в регуляторі.

Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію НБУ депозитарної установи Нацбанку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

  • у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;
  • 28 червня 2022 року – датою банківського дня 28 червня 2022 року;
  • у період із 02 до 04 липня 2022 року – датою банківського дня 04 липня 2022 року.

Водночас у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів. 

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

НБУ банки
Матеріали за темою
Падіння ВВП України сповільнилося до 35-40% – НБУ 15 червня 2022, 20:42
На спецрахунку НБУ для потреб військових залишилося 216 мільйонів 15 червня 2022, 11:44
НБУ вже переказав на потреби армії понад 17 мільярдів: на рахунку лишилось 200 мільйонів 14 червня 2022, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті