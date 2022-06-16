Прокуратура у США планує арештувати 5 мільйонів доларів на рахунку російського олігарха Малофєєва

Федеральна прокуратура Нью-Йорка вимагає арештувати понад 5,3 млн доларів на американському банківському рахунку, який належить підсанкційному російському олігарху Костянтину Малофєєву.

Про це пише CNN із посиланням на судові документи.

У березні Мінфін США заявив, що Вашингтон у пріоритетному порядку здійснюватиме санкційний контроль за 50 росіянами, зокрема за Малофеєвим. У квітні генеральний прокурор США Меррік Гарленд звинуватив Малофєєва у спробі обійти американські санкції.

Малофєєв тоді заявив, що з 2014 року він не має жодних активів на Заході.

"Я перебуваю під західними санкціями з 2014 року, з того моменту у мене немає жодних активів на Заході, а прокурор Гарленд погано знає свою роботу або видає за вісім років тому", - сказав він російському Forbes.

Олігарх перебуває у списку санкцій США з 2014 року за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" та зв’язки з так званою "ДНР".

У квітні 2022 року США також запровадили санкції проти сина Костянтина Малофєєва Кирила, а також компаній, пов'язаних із Малофєєвим, його проєктами чи його сином.

Економічна правда