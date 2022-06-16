АМКУ не надавав дозволу французам на покупку мережі магазинів Brocard

Антимонопольний комітет заявив, що не надавав дозвіл французькому косметичному холдингу Philippe Benacin на купівлю 100% двох українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній сфері: ТОВ "Брокард-Україна" та "Егзагон".

Про це йдеться у роз'ясненні АМКУ.

Раніше у ЗМІ повідомлялось з посиланням на лист Philippe Benacin, що французький холдинг завершив покупку Брокард-Україна та Егзагон 23 травня, про що проінформував АМКУ.

У Комітеті підтвердили, що дійсно на початку травня отримали заяви уповноважених представників компанії Philippe Benacin Holding та ТОВ "Алькор и Ко" (Група Алькор) про надання дозволу французькому холдингу на придбання частки понад 50% у двох кіпрських компаніях.

"Водночас слід наголосити, що вказані заяви надійшли до Комітету у період, коли його діяльність у сфері розгляду заяв про надання дозволу на концентрації ще була призупинена та діяли рекомендаційні роз’яснення, що передбачали спрощений порядок подання заяв на концентрації в умовах воєнного стану.

Цими ж рекомендаційними роз’ясненнями було визначено, що при надходженні заяв їх розгляд зупиняється, а поновлення відбувається у разі надання доповнень до заяв, але не пізніше 3 місяців після завершення чи скасування воєнного стану", - пояснили в АМКУ.

Таким чином, розгляд заяв було зупинено до скасування воєнного стану і на 15 червня Комітет не надавав дозволу на заявлені концентрації.

"Більш того, на сьогоднішній день у Комітеті відсутній повний перелік документів, який необхідно було подавати разом із заявами.

Цей факт не дає АМКУ можливості встановити, чи потребують ці концентрації дозволу Комітету відповідно до вимог законодавства про захист економічної конкуренції (зокрема, в частині фінансових показників учасників концентрацій). Також Комітет не отримував повідомлень про те, що вказані угоди уже завершено", - резюмували в АМКУ.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що французький холдинг Philippe Benacin придбав 100% акцій двух провідних українських компаній, що працюють у косметично-парфумерній сфері: "Брокард-Україна" та "Егзагон".

З 2010 року Brocard Ukraine належав офшорному кіпрському холдингу з російськими власниками, а кінцевим бенефіціаром компанії була власниця російської мережі Л’Этуаль Тетяна Володіна.

Філіп Бенасін, співвласник і засновник холдингу, також є співвласником, головою та головним виконавчим директор Interparfums – потужного гравця на міжнародному ринку косметики та парфумерії.

На 1 січня 2022 року мережа нараховувала майже 100 магазинів у 26 містах України. Штат компанії становив 1808 осіб.

Економічна правда