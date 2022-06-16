Великий розробник мобільних ігор Game Insight закриває всі офіси і йде з РФ

Великий розробник мобільних ігор Game Insight закриває всі офіси та йде з РФ - без роботи залишаються 600 людей.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Головний офіс компанії розміщений у Литві. Після того, як наші литовські друзі визнали росію державою-терористом, Game Insight покинули російські топменеджери, а зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у рф", - написав Федоров.

Як пишуть профільні російські ЗМІ, Game Insight йде з Росії, ліквідує ТОВ та звільняє співробітників.

"Після того, як керівництво Game Insight надіслало співробітникам повідомлення про звільнення, їх стали "масово відключати від корпоративного месенджера та сервісів", зокрема Slack та VPN-сервіс.

Один із HR-фахівців написав у загальному чаті, що "у компанії немає коштів на те, щоб розрахуватися за своїми зобов'язаннями". Це, зокрема, стосується зарплати за червень 2022 року", - пишуть профільні видання.

У компанії Game Insight у РФ були офіси в Москві, Нижньому Новгороді, Мурманську та Таганрозі. Загальна кількість співробітників становила близько 600 осіб, але на початок ліквідації компанії їх могло бути менше.

Економічна правда