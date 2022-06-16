США вдвічі збільшили фінансування VPN-сервісів для обходу блокувань сайтів у РФ – ЗМІ

Уряд США з початку війни в Україні збільшив фінансування трьох VPN-сервісів, які забезпечують доступ в інтернет, щоб допомогти росіянам обійти заборони та отримати доступ до західних ЗМІ.

Про це пише Reuters із посиланням на 5 джерел.

За їх словами, фінансування надається трьом VPN-сервісам - nthLink, Psiphon і Lantern - і призначене для підтримки сплеску попиту з боку російських користувачів.

Керівники сервісів, а також некомерційна організація Open Technology Fund (OTF), яка передає їм кошти, розповіли агентству, що фінансування з боку Вашингтона різко зросло після початку вторгнення РФ в Україну.

Якщо з 2015 до 2021 року три VPN-компанії отримали $4,8 млн, то після 24 лютого ця сума збільшилася майже вдвічі.

Зазначається, що популярність VPN-ресурсів різко зросла в РФ після 24 лютого на тлі посиленої цензури в РФ.

Фінансування відбувається через федеральне Агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює та фінансує OTF.

Глава OTF Лаура Каннінгем підтвердила агентству, що організація збільшила свою підтримку трьом VPN-сервісам, тому що російська влада прагне обмежити те, що їх громадяни "можуть бачити і говорити в інтернеті".

За її оцінкою, у травні більше 4 млн росіян користувалися VPN, підтримку яким надає OTF.

Економічна правда