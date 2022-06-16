Російський міністр запропонував пересадити чиновників на автомобілі Lada

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У Росії мають намір збільшити державний попит на товари для підтримки бізнесу.

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

"В умовах, коли нам потрібно виробляти більше власних товарів, власної продукції, яка раніше завозилася, ми, напевно, зараз готові, і треба взяти на себе певні ризики реалізації цих товарів – на кшталт офсетних контрактів. Держава може сказати: "Давай, виробляй подушку безпеки у "Ладі", ми тобі забезпечимо попит. Виробляй склопідйомники, ми тобі забезпечимо попит", – сказав міністр.

Ведучий сесії, депутат Держдуми Андрій Макаров, запитав Силуанова, чи держава фінансуватиме і чи готова нести ризики щодо виробництва товарів.

– Не держава купуватиме подушки безпеки для "Лади", а держава забезпечить роботу підприємства так, щоб цей бізнес був стійким та мав перспективи, – сказав голова Мінфіну РФ.

– А заплатять за цю "Ладу" за підвищеною ціною не бюджет, а люди? – продовжив Макаров.

– Якщо ми пересадимо державних працівників на "Лади"… – не договорив міністр, бо ведучий заявив, що це вже намагалися зробити у 90-ті, проте "ідея не вийшла".

1997 року президент Росії Борис Єльцин випустив розпорядження про заборону закупівель іномарок для урядовців. Проте ініціатива не увінчалася успіхом – чиновники скаржилися на поломки, а сам Єльцин продовжував їздити машиною марки Mercedes. Вже за два роки він видав указ про скасування свого розпорядження.