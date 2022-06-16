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Україна отримає кошти на відбудову – прем'єр Італії

Четвер, 16 червня 2022, 14:21 - Cергій Мельник

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час візиту до Ірпеня запевнив, що Україна отримає допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

Про це повідомляє Ansa.

"Це місце руйнування, але також і надії. Багато чого з того, що мені тут розповідали, стосувалося майбутнього та реконструкції. Війна об'єднала людей, тепер вони можуть робити те, що до війни було неможливо. Світ - на вашому боці", - сказав Драгі.

На питання про те, чи знадобиться план Маршалла, Драгі відповів: "Поговоримо про це пізніше".

"Тут росіяни знищили будинки та дитячі садки. Все буде відновлено. Вони вже розпочали. Вони вже перебувають на дуже просунутій стадії", - заявив Драгі.

Італійський прем'єр у четвер відвідав Ірпінь разом із лідерами Франції, Німеччини та Румунії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після відвідин Ірпеня заявив, що дії Росії у війні проти України спрямовані лише на знищення.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив повагу героїзму українців та заявив, що Україна має бути здатною далі чинити опір і здобувати перевагу.

Європейська правда

Італія гроші війна інфраструктура
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