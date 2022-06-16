В Україні зʼявилася крипта, забезпечена військовими облігаціями

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Фінансова група ICU разом із компанією EVOL.TECH випускають криптотокен UACB, який забезпечений військовими облігаціями уряду.

Про це повідомила пресслужба ICU.

Токен дозволить інвесторам вкласти криптовалюту у UACB, що, завдяки забезпеченню військовими облігаціями, має державну гарантію повернення коштів.

Перший об’єм випуску "криптобондів" організатори зробили невеликим, аби протестувати інтерес з боку нової категорії інвесторів в держборг та розкриття потенціалу закону про віртуальні активи.

Розрахунки за UACB відбуваються у стейблкойні Tether (USDT) – криптовалюті, прив’язаній до курсу долара. Після виплати уряду за облігаціями, UACB можна обміняти назад на інвестовані USDT. Зворотний викуп UACB запланований на листопад 2022 року.

"За допомогою UACB перемогу України можна підтримати криптовалютою та гарантовано повернути свої кошти. Оскільки всі розрахунки проходять в прив’язаному до долара USDT, UACB також дозволяє уникнути валютних ризиків в умовах невизначеності щодо валютного курсу", – пояснила заступниця директора ICU Євгенія Грищенко.