У Києві заарештували активи на 4 мільярди нафтогазового підприємства з Білорусі

фото огп

Суд заарештував активи у вигляді статутного капіталу та майно білоруського підприємства, що надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Арешт було накладено за клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури Києва. Так, заарештовано корпоративні права підприємства-резидента РБ у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства вартістю 3 млрд грн. Далі це майно планують передати в управління АРМА.

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта". Правоохоронці припускають, що підприємство могло сприяти РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Щодо підприємства відкрито кримінальне провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою.