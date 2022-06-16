Найбільше вакансій припадає на магазини – дослідження

Сфера ритейлу демонструє динамічне відновлення на ринку праці. Частка вакансій для продавців, касирів, працівників складів, водіїв у магазини наблизилася до довоєнних показників.

Про це йдеться у результатах дослідження кадрового порталу grc.ua.

Зазначається, що активність пошукачів в сфері починає зростати. Конкуренція серед кандидатів на вакансії у сфері продажу зараз становить приблизно 4 особи на одне робоче місце.

Найбільше вакансій для спеціалістів сфери продажу зараз відкрито в Києві – 24% від всіх актуальних пропозицій. На другому місці по кількості пропозицій роботи Львівська область (11%), на третьому – Дніпропетровська область (8%).

Більшість пропозицій роботи в сфері продаж мають не надто високий рівень щомісячної компенсації. В половині всіх актуальних вакансій роботодавці зазначають мінімальний розмір заробітної плати у сфері - від 9 200 грн. У чверті (23%) вакансій пропонований оклад стартує від 16 500 грн, а 14% роботодавців пропонує оплату від 23 700 грн. Більшу компенсацію пропонує менша кількість роботодавців, 8% пропонує заробітну плату від 31 000 грн, та 5% - від 38 200 грн.

Ритейл протягом кількох останніх років був однією з найбільш прибуткових галузей економіки України, яка розвивалася та займала високі позиції на ринку праці. З початком війни компанії цієї сфери зазнали величезних збитків.

За даними Асоціації ритейлерів, протягом першого місяця війни було закрито 29% торгових точок, а сума збитків ритейлерів перевищила 50 млрд грн.

Економічна правда