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СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

Четвер, 16 червня 2022, 11:20 - Олексій Павлиш

Служба безпеки України заблокувала діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету" так званої "ДНР" майже 8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.

"Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.

Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.

У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "днр", - йдеться у повідомленні.

 

Двом керівникам підприємства повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

 

Економічна правда

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