СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку
Служба безпеки України заблокувала діяльність комерційної структури, яка перерахувала до "бюджету" так званої "ДНР" майже 8 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.
"Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України.
Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили "перереєстрацію" торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес.
У столичному офісі ділків правоохоронці виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій "днр", - йдеться у повідомленні.
Двом керівникам підприємства повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Економічна правда
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