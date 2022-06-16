Французький Thales обіцяє припинити роботу в Росії після масштабного скандалу

Французький технологічний гігант в аерокосмічній, оборонній, транспортній і безпековій галузях Thales продовжив співпрацювати з великими російськими банками попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та санкції, які ввели США та ЄС. Компанія заявила пресі, що продасть свій бізнес в Росії.

Про це йдеться у статті французького медіа Le Parisien.

За словами Thales, компанія надає захист 19 з 20 найбільших банків у світі та допомагає захищати 85% глобальних банківських транзакцій за допомогою рішень PayShield 9000 і payShield 10K "HSM". Серед клієнтів компанії чимало російських банків, зокрема Сбербанк Росії, який потрапив у останній пакет санкцій, запроваджений ЄС.

"Thales не оголосила про вихід з російського ринку і не припинила свою діяльність", - наголосив віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ці договори потребують згоди Кремля. Компанія Thales отримала ліцензії від російської держави на укладення всіх цих контрактів.

Якщо Thales відключила б все в одну мить, російська банківська система впала б. Лише той факт, що російські банки працюють нормально, є яскравим доказом того, що група продовжує працювати на них. 80% російської банківської системи користується їх послугами, і 100% - на тимчасово окупованих територіях України", - підкреслив український блогер і активіст Антон Швець.

Компанія у коментарі Le Parisien на це заявила: "Наша банківська діяльність продається як результат відповідного рішення. Група оголосить інформацію щодо припинення діяльності в Росії".

За словами джерел, компанія також мала зупинити завод із виробництва банківських карток.

Інший речник додає, що бізнес продають колишнім співробітникам.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у московському офісі Thales Group працювало близько 130 співробітників, які були зайняті не тільки в банківській сфері, а й у космічній і аеронавтичній галузях.

Thales також потрапив у скандал, коли наприкінці березня, після виведення російських військ з Бучі, що на півночі від Києва, виявилося, що російські танки були оснащені тепловими камерами Catherine (один із флагманських продуктів Thales).

Але компанія відповіла, що нібито законно поставляла обладнання в Росію до 2019 року за контрактами, підписаними до ембарго на поставки зброї, що ввели проти Росії з 2014 року.

Thales також звинувачують у "співучасті у воєнних злочинах".

2 червня три неурядові організації подали скаргу до паризького суду на Thales, Dassault Aviation та MBDA France. Організації звинувачують компанії у тому, що вони продовжували експортувати свою зброю до Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів після початку війни в Ємені.

Нагадаємо:

Раніше ЕП писала, що технікою від компанії Thales до 2020 року було модифіковано понад тисячу російських танків.

Зокрема, тепловізор Catherine FC від компанії Thales використовували для створення прицільних комплексів "Эсса", "Плисса" та "Сосна-У". Вони стоять на модифікованих танках Т-80, Т-90, Т-72 та інших бойових машинах.

З 2009 року за ліцензійною угодою з французами ці тепловізори збирали в Росії на Волзькому оптико-механічному заводі. Ці приціли дозволяють навіднику чудово бачити ворога з кількох кілометрів, навіть уночі.

Танки з французьким обладнанням використовували ще під час вторгнення на Донбас у 2014 році. Про це свідчить відеозапис із середини російського Т-72, який бойовики "ДЛНР" намагалися видати за трофейний.

Машини з аналогічною комплектацією захопили під час вторгнення РФ і у 2022 році.

За даними видання Disclose, компанія Thales також оснастила навігаційними системами 60 російських винищувачів Су-30СМ, які обстрілювали сирійські міста. У березні їх збивали в небі над Васильковом та Броварами.

Читайте також: Діряве ембарго. Як Росія обходить санкції на імпорт зброї

Економічна правда