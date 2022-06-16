Україна попросила асоційоване членство у Міжнародному енергетичному агентстві

Україна внесла пропозицію на асоційоване членство в Міжнародному енергетичному агентстві - у Міненерго сподіваються на позитивне рішення.

Про це повідомляє пресслужба міністерства за підсумками засідання керівної ради IEA.

"Я хотів би підтвердити нашу тверду відданість розбудові співпраці з нашими міжнародними партнерами та координації зусиль для вирішення наших спільних проблем в енергетичному секторі.

Тож я хочу скористатися цією можливістю і пропоную розглянути можливість надання Україні статусу асоційованого члена Міжнародного енергетичного агентства. Сподіваємося на позитивне рішення та ефективну співпрацю в сферах, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетичну безпеку, енергетичні дані, аналіз політики, енергоефективність, розвиток відновлюваних джерел енергії тощо", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, Україна продовжує дотримуватись курсу на євроінтеграцію, впроваджує європейські стандарти для інтеграції енергоринків та розширення можливостей комерційної торгівлі електроенергією.

При цьому Україна вже готова відіграти значну роль у зміцненні енергетичної безпеки регіону попри розвʼязану проти неї війну, сказав міністр.

Міжнародне енергетичне агентство - автономний міжнародний орган в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), заснований 1974 року. Налічує 31 країну-учасницю, 10 асоційованих членів та 3 країни-кандидати на повноцінне членство.

Економічна правда