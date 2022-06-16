Японська авіакомпанія Zipair Tokyo прибере логотип з літерою Z

Японський авіаперевізник Zipair Tokyo вирішив прибрати логотип з літерою Z з фюзеляжу своїх літаків та повністю відмовитися від його використання.

Про це пише газета Mainichi Shinbun з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що на логотип почали скаржитися користувачі в соцмережах, які стверджували, що той може бути "неправильно зрозумілий" у контексті того, що "Z" стало символом вторгнення РФ в Україну.

Таким чином, авіакомпанія вирішила замінити логотип на три лінії чорного, білого і зеленого кольорів.

Той логотип, що зараз зображений на хвості літаків Zipair, тимчасово перекриють наклейкою, щоб приховати літеру "Z".

Усі чотири літаки будуть перефарбовані до весни 2023 року відповідно до повномасштабного технічного обслуговування літаків.

Економічна правда