Уряд затвердив розподіл чистого прибутку Нафтогазу: 12 мільярдів спрямують до бюджету

Кабінет міністрів затвердив річний звіт НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та визнав роботу правління НАК у 2021 році задовільною. А також затвердив розподіл чистого прибутку за 2021 рік.

Про це йдеться у розпорядженні № 477-р від 14 червня.

Уряд затвердив річний звіт "Нафтогазу" за 2021 рік, який ключає окрему фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність разом із висновками незалежного аудитора - ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";

Крім цього, Кабмін затвердив звіт правління "Нафтогазу", який включає звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік, а також визнав роботу правління у 2021 році задовільною.

Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та розмір річних дивідендів:

95 відсотків чистого прибутку в розмірі 12 398 933,55 тис гривень - спрямовуються на виплату дивідендів до державного бюджету;

5 відсотків чистого прибутку в розмірі 652 575,45 тис гривень - спрямовуються до резервного капіталу.

У розпорядженні йдеться, що виплату дивідентів "Нафтогаз" має провести не пізніше 30 червня 2022 року.

Нагадаємо:

НАК "Нафтогаз" прозвітував про отримання 12 млрд грн прибутку за підсумками 2021 року проти 19 млрд грн збитку у 2020 році, а також попередив про ризики, пов’язані з війною.

Економічна правда