Уряд затвердив розподіл чистого прибутку Нафтогазу: 12 мільярдів спрямують до бюджету
Кабінет міністрів затвердив річний звіт НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та визнав роботу правління НАК у 2021 році задовільною. А також затвердив розподіл чистого прибутку за 2021 рік.
Про це йдеться у розпорядженні № 477-р від 14 червня.
Уряд затвердив річний звіт "Нафтогазу" за 2021 рік, який ключає окрему фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність разом із висновками незалежного аудитора - ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)";
Крім цього, Кабмін затвердив звіт правління "Нафтогазу", який включає звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік, а також визнав роботу правління у 2021 році задовільною.
Уряд затвердив такий розподіл чистого прибутку НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та розмір річних дивідендів:
- 95 відсотків чистого прибутку в розмірі 12 398 933,55 тис гривень - спрямовуються на виплату дивідендів до державного бюджету;
- 5 відсотків чистого прибутку в розмірі 652 575,45 тис гривень - спрямовуються до резервного капіталу.
У розпорядженні йдеться, що виплату дивідентів "Нафтогаз" має провести не пізніше 30 червня 2022 року.
Нагадаємо:
НАК "Нафтогаз" прозвітував про отримання 12 млрд грн прибутку за підсумками 2021 року проти 19 млрд грн збитку у 2020 році, а також попередив про ризики, пов’язані з війною.
Економічна правда
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