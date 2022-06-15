Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.

Про це розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Під заморожування потрапили також інвестиції компанії, відзначається у публікації.

Як повідомлялося, Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відбудови України.

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Європейська правда