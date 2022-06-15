Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро
Середа, 15 червня 2022, 16:01 -
Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.
Про це розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
Під заморожування потрапили також інвестиції компанії, відзначається у публікації.
Як повідомлялося, Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відбудови України.
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