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Німеччина заморозила російські активи на 4,48 мільярда євро

Середа, 15 червня 2022, 16:01 - Європейська правда

Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро. 

Про це розповів міністр фінансів країни Крістіан Лінднер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Під заморожування потрапили також інвестиції компанії, відзначається у публікації.

Як повідомлялося, Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відбудови України.

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Європейська правда

Німеччина Росія активи санкції
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