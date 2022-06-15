ЄС, Єгипет та Ізраїль домовилися про експорт газу до Європи

У Каїрі в середу був підписаний тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між ЄС, Єгиптом та Ізраїлем щодо експорту природного газу до Європи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Природний газ з Ізраїлю, Єгипту та інших джерел у регіоні Східного Середземномор’я буде поставлятися до Європи через єгипетську інфраструктуру експорту зрідженого газу.

"Сторони працюватимуть разом над стабільним постачанням природного газу таким чином, щоб це відповідало довгостроковим цілям декарбонізації та на основі ринкових цін", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що ЄС та Єгипет домовилися співпрацювати у сфері відновлюваних джерел енергії, водню та енергоефективності.

ЄС і Єгипет розроблять Середземноморське водневе партнерство для сприяння інвестиціям у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, зміцнення та розширення електричних мереж, включаючи транссередземноморські інтерконектори, виробництво відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевого водню, а також будівництво інфраструктури зберігання, транспортування та розподілу.

Нагадаємо, Україна запропонувала Сполученим Штатам угоду про постачання зрідженого природного газу за схемою ленд-лізу.