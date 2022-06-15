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Київ провів платежі за випущеними у 2018 році євробондами

Середа, 15 червня 2022, 12:45 - Олексій Павлиш

Київ за графіком провів платежі на загальну суму 31 млн доларів за розміщеними у 2018 році єврооблігаціями.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 13 червня Київ за графіком здійснив чергове погашення зовнішнього боргу міста (облігації участі в кредиті PBR Kyiv Finance Plc) в сумі 28,8 млн доларів США. А також - виплату піврічного купону в сумі 2,2 млн доларів США.

"Ми співпрацюємо і з Міністерством фінансів, і з Національним банком України, з іноземними партнерами. І я дякую всім інвесторам, які вірять в Україну, вірять у Київ", - додав Кличко.

Економічна правда

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Київ облігації
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