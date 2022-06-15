Російська мережа спортивних магазинів "Спортмастер" закриває бізнес у Польщі через санкції

Російська мережа спортивних магазинів "Спортмастер" змушена закрити свою мережу Go Sport в Польщі через санкції.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

Зазначається, що російська група купила мережу Go Sport у 2019 році орієнтовно за 40 млн дол.

У березні, після початку вторгнення РФ в Україну, головна структура російської мережі - Sportmaster Operations Ltd. (зареєстрована у Сінгапурі) оголосила про плани продати Go Sport.

На початку травня, за даними польського видання Wprost.pl, управління конкуренції та захисту прав споживачів Польщі (UOKiK) навіть схвалило продаж Go Sport структурі британської Sports Direct.

Але, як розповіли співрозмовники "Комерсанта", угода так і не відбулася.

Польща у квітні внесла Go Sport до санкційного списку разом з 35 компаніями з Росії та Білорусі. У результаті рахунки ритейлера в Польщі було заблоковано, 25 точок продажу та інтернет-магазин закрилися.

За даними польської Puls Biznesu, Go Sport вже подала заяву про банкрутство.

Гендиректор "Infoline-Аналітики" Михайло Бурмістров вважає, що мережа Go Sport неприваблива для покупців, оскільки зупинка продажу на кілька місяців через санкції могла спричинити проблеми з обов'язковими платежами.

Малоймовірною він вважає і передачу компанії місцевому топ-менеджменту, тому що "для відновлення роботи магазинів будуть потрібні інвестиції, залучити які команді буде дуже складно".

За словами партнера One Story Ольги Сумишевської, мережа Go Sport була збитковою, не встигла зайняти суттєву частку у загальній структурі "Спортмастера" і її закриття навряд чи вплине на бізнес групи.

Під польські та європейські санкції потрапили й інші російські компанії, у результаті Wildberries мільярдера Тетяни Бакальчук та Faberlic депутата Держдуми Олексія Нечаєва вже закрили свої підрозділи в ЄС та Польщі.

Економічна правда