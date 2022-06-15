В Україні арештували активи білоруської паливної компанії, яка причетна фінансування агресії РФ

За ініціативи СБУ та за клопотанням прокуратури арештували активи білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ, на 20 млн грн. Прокуратура передала активи в управління АРМА.

Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури та СБУ.

Серед арештованих активів - корпоративні права та банківські рахунки загальною вартістю майже 20 млн грн: корпоративні права на понад 3 млн грн та понад 17 млн грн грошових коштів.

За даними СБУ, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива.

"За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн. Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в рф і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії рф проти України", - йдеться у повідомленні.

Всі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У СБУ додали, що викриття та документування злочинної діяльності проводилося у межах кримінального провадження за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

За даними джерел ЕП, мається на увазі білоруська нафтова компанія, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та Республіканське Унітарне Підприємство "Виробниче Об'єднання "Бєлоруснафта".

Економічна правда