Регіональна мережа готова судитися з новими власниками колишнього McDonald's у РФ через назву

Власник мережі закладів харчування "Еда и точка" у Владивостоку вимагає змінити нову назву "Вкусно и точка", яку вибрали нові власники "Макдоналдса".

Про це пише "Интерфакс".

Як розповів власник мережі у Владивостоку Сергій Панкратов, мережа "Еда и точка" готова звернутись до суду.

"Через назву нової мережі "Вкусно - і точка" наш вихід у будь-який новий регіон сприйматиметься вторинно, як підробка. Не буде унікальності назви бренду. Якщо ми не домовимося про назву, то доведеться звертатися до суду. Поки ми чекаємо, як ситуація розвиватиметься. З нами ще ніхто не зв'язувався з цього приводу", - сказав Панкратов.

Підприємець уточнив, що його компанія "Еда и точка" працює з 2018 року і поки що лише у Владивостоку. Але, за його словами, підприємство мало ідеї для подальшого розвитку, зокрема, проєкт "Обед и точка", пов'язаний з готовими обідами, і ще одна мережа міні-кав'ярень "Кофе и точка".

Панкратов додав, що він не має на меті добитися будь-якої грошової винагороди або виставляти додаткові вимоги, крім зміни назви.

"Юристів ми ще не обрали. У нас немає чіткого розуміння, хто піде з нами у цей довгий нелегкий шлях. Це буде складно, можливо на шляху з'являться якісь спокуси. Хочеться не помилитися з вибором", - сказав бізнесмен.

Він додав, що у колишнього "Макдональдса" та його мережі пітстопів різне меню. Проте обидві компанії працюють у сфері громадського харчування.

"Ми вважаємо, що йде явне перехрещення. Ми хочемо залишатися унікальними. Наша назва "Еда и точка" унікальна, пошукові системи підтвердять, що нічого подібного в нашій країні не було", - зазначив Панкратов.

Як додає Meduza, у профілі мережі "Еда и точка" в Instagram з'явився пост, що пародіює слоган відкриття наступника "Макдоналдса" - "назва копіюється, любов залишається. Смачно з 2018 року".

Нагадаємо:

Колишній McDonald's у Росії тепер називатиметься "Вкусно и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

Економічна правда