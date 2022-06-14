Німеччина дасть кредит колишній дочірній компанії "Газпрому", щоб вирішити проблеми з газом

Уряд Німеччини у вівторок оголосив про посилення контролю над енергетичною компанією Gazprom Germania – колишньою дочірньою компанією російського "Газпрому", а також виділення їй кредиту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявили в пресслужбі федерального уряду Німеччини у вівторок.

Як відомо, Gazprom Germania перебуває під контролем Німеччини з квітня – після того, як російський енергетичний гігант "Газпром" хотів продати компанію. Але через високі ціни на газ у зв’язку з накладеними Росією санкціями проти газових компаній Європи Gazprom Germania не була здатна виконувати зобов’язання щодо постачання газу.

Тому уряд Німеччини розпорядився продовжити контроль над компанією і після вересня 2022 року, а також виділити їй кредит від Кредитної установи для відбудови – державного німецького банку. За даними джерел Spiegel і Reuters, ідеться про суму в 9-10 мільярдів євро.

Крім того, відтепер Gazprom Germania буде перейменована на Securing Energy for Europe GmbH. Зазначається, що це зробили на прохання самої компанії, бо вона не хотіла бути асоційованою з "Газпромом".

Раніше у вівторок стало відомо, що російська компанія "Газпром" скорочує поставки природного газу по газопроводу "Північний потік-1" на 40%.