УЗ відновлює потяги з Києва до Василькова

Укрзалізниця з 17 червня відновлює щоденне курсування приміських поїздів між Києвом та містом-сателітом Васильковом.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Раніше рух поїздів призупинили у зв’язку з веденням бойових дій у безпосередній близькості із залізницею.

Зупинки передбачені на станціях Черкес, Васильків-1, Глеваха, Боярка, Тарасівка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі.

Щодо розкладу, між станціями Васильків-2 і Київ-Пасажирський курсуватимуть такі рейси:

№ 6040 вирушатиме о 06:10, прибуватиме о 07:14;

№ 6044 вирушатиме о 08:56, прибуватиме о 09:59;

№ 6048 вирушатиме о 11:47, прибуватиме о 12:51;

№ 6052 вирушатиме о 16:22, прибуватиме о 17:26;

№ 6056 вирушатиме о 18:55, прибуватиме о 19:58.

Натомість з Києво до Василькова курсуватимуть такі рейси: