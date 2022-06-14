Через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі впали на 18%

За перші 4 місяці 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 18% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook.

"Так, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перші місяці війни в середньому скоротилася на 10%. При цьому зафіксовано, що кількість юридичних осіб зменшилася на 17%, а фізичних - на 7%", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найбільша частка надходжень до держбюджету за перші чотири місяці поточного року сплачена готелями та санаторіями – майже 370 млн грн. Але вона все ж менша на 24% в порівняні з аналогічним періодом 2021 року.

Також зафіксували спад на 58% від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку, сплачено - 57 млн грн податку проти 137 млн грн за аналогічний період 2021 року.

"Зафіксовано значний приріст доходу від діяльності туристичних агентств, які сплатили до держбюджету на 85% коштів більше, ніж минулого року.

Аналітики пов’язують це з тим, що до цього звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята. Незначний ріст податків – на 5 % - також продемонстрували туроператори та власники приватних садиб, які в сукупності сплатили до держбюджету майже 100 млн грн", - кажуть в ДАРТ.

Зазначається, що найбільший розмір сплаченого податку за перші чотири місяці 2022 року продемонстрували місто Київ та 9 областей України - Івано-Франківська, Львівська Київська, Одеська, Дніпропетровська, Закарпатська, Харківська, Запорізька та Полтавська області.

"Щоправда, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві, Одеській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях все ж відбувся спад. Найбільше по податках втратили Одеська (84%) та Івано-Франківська (58%) області. Ріст продемонстрували Львівська (47%), Закарпатська (30%), Полтавська(24%) та Київська (10%) області", - пояснюють у відомстві.

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, туристична галузь країни тільки входить у період найбільших економічних втрат.

"Оскільки в Україні в принципі лютий і березень - завжди період низького сезону, то і втрати поки маємо не значні. Адже сезон у нас починався фактично з травня-червня, піку досягав у липні-серпні, у вересні-жовтні зазвичай стартував діловий сезон. Таким чином ми зараз лише входимо у період найбільших економічних втрат", - резюмувала очільниця ДАРТ.

Економічна правда