У "Київтеплоенерго" пояснили нові нарахування в платіжках

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Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" надало роз’яснення щодо нарахувань за теплову енергію для приготування гарячої води та роботу рушникосушарок.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Згідно зі змінами до урядової методики, з грудня 2021 року у платіжках КП "Київтеплоенерго" з’явився новий рядок – ФСГ (функціонування системи гарячого водопостачання будинку).

Це оплата теплової енергії, яку будинок споживає для роботи внутрішньої системи гарячого водопостачання та рушникосушарок. Її розмір залежить від типу та інженерної конструкції системи гарячого водопостачання і в травні становить у середньому 46,5 грн у Києві.

Нарахування здійснюють для всіх будинків міста, обладнаних системою ГВП. Якщо власник квартири користується бойлером, а в будинку є внутрішня система ГВП, то плата за її функціонування все одно нараховується.

Хоча рядок ФСГ зазначається у блоці "Теплова енергія", однак плата нараховується упродовж усього року, коли надається послуга гарячого водопостачання.

Наприклад, у квартирі площею 45,3 кв. м за адресою вул. Шолом-Алейхема, 6 у травні 2022 року за ФСГ витрачено 0,0175 Гкал. Нарахована плата становить 28,95 грн.

Економічна правда