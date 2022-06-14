Виробник товарів для дому "Фрекен Бок" провів часткову релокацію на захід України

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Корпорація "Біосфера", найбільша в Україні на ринку товарів для дому, з початку війни здійснила часткову релокацію виробництва та логістичних потужностей у західні області.

Про це повідомив власник та CEO корпорації Андрій Здесенко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Хоча всі заводи працюють, ми зробили релокацію з основного виробництва у Дніпрі: відкрили виробництво у Тернополі та на 20% збільшили потужності та номенклатуру нашого заводу у Летичеві (Хмельницька обл.), бо вони перебувають у більшій безпеці. Також перевезли половину наших логістичних потужностей на захід України, щоб зменшити ризики знищення ракетними ударами", – сказав він.

Здесенко уточнив, що "Біосфера" працює з третього дня війни цілодобово, тому що її продукція – це товари першої необхідності: засоби особистої гігієни, вологі та сухі серветки, сміттєві пакети, дитячі підгузки, туалетний папір, одноразовий посуд, товари для прибирання та ін.

Він уточнив, що корпорація встигла підготуватися до війни, відпрацювавши систему основного бомбосховища та кількох альтернативних на підприємствах. За його словами, під час повітряних тривог персонал слідує в укриття, виробництво зупиняється, що дуже впливає на продуктивність, ефективність та собівартість.

Водночас він наголосив на величезних проблемах, особливо логістичних, які існують з виконанням експортних контрактів, настільки необхідних корпорації для стабільної роботи в умовах падіння внутрішнього ринку та воєнних ризиків в Україні. У зв'язку з цим голова корпорації повідомив про плани створити дублююче виробництво за кордоном.

За його словами, деякі банки виявили бажання брати участь у цьому проєкті, бо це купівля активів за кордоном, а не в Україні.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі – понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO Service, "ЛайKit", Bambik та ін.