ОПЕК очікує уповільнення попиту на нафту у 2023 році – Reuters

Країни-експортери нафти очікують, що наступного року внаслідок рекордних цін на нафту попит на неї уповільнить зростання до 2 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на співрозмовників в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Споживання нафти відновилося після спаду, спричиненого пандемією 2020 року, і, як очікується, цього року перевищить рівень 2019 року попри рекордні ціни. Але ринкові котирування вплинули на прогнози зростання на 2022 рік, а також на очікуване уповільнення зростання у 2023 році.

ОПЕК планує опублікувати свій перший прогноз попиту на 2023 рік у 12 липня. Цей прогноз разом із оцінками Міжнародного енергетичного агентства, слугуватиме сигналом щодо того, як може розвиватися політика обсягів постачання нафти на світовий ринок від ОПЕК.

Представник ОПЕК та інше джерело, знайоме з процесом, сказали, що вони очікують зростання світового попиту на 2 мільйони барелів на добу або менше у 2023 році порівняно зі зростанням на 3,36 мільйона барелів на добу, що очікується цьогоріч.

"Навіть якщо це лише 1 мільйон барелів на добу, це все одно зростання", – коментує делегат прогнози на наступний рік.

Спочатку ОПЕК прогнозувала зростання попиту в 2022 році на рівні 3,28 мільйона барелів на добу, у своєму першому прогнозі, опублікованому в липні 2021 року, пізніше підвищивши його до понад 4 мільйонів барелів на добу, а потім скоротила до 3,36 мільйона барелів на добу.

Нагадуємо:

У червні країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати падіння видобутку в РФ: до 648 тис барелів на добу у липні та до 648 тис барелів на добу в серпні.