"Нова пошта" відновлює доставку з AliExpress

Компанія "Нова пошта Глобал" відновлює з 15 червня доставку товарів з китайського онлайн-магазину AliЕxpress напряму в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі Нової пошти.

До початку війни AliExpress очолював перелік найулюбленіших закордонних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонн товарів із AliExpress.

"Користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress одразу із сайту у відділення або поштомат Нової пошти. Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче працююче відділення/поштомат", – заявив СЕО Нової пошти Глобал Юрій Беневитський.

З 12 травня "Нова пошта Глобал" поновила доставку замовлень з iHerb - найпопулярнішого американського онлайн-магазину косметики та парфумерії.

За місяць роботи українці замовили 40 тисяч посилок із вітамінами та БАДами. Середній чек посилки з iHerb виріс до 87 доларів, а середня вага не змінилася, як і до війни, – 2,3 кг. Наразі найчастіше замовляють кияни віком 25-34 років, також активно роблять покупки жителі Рівненської, Хмельницької, Тернопільської та Волинської областей.

Економічна правда