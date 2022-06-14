Російський олігарх Кузьмічов програв суд про розкриття адрес його нерухомості у Франції

Російський олігарх, один із контролюючих акціонерів-засновників консорціуму "Альфа-Груп" Олексій Кузьмічов програв суд у Франції - він оскаржував рішення уряду про публікацію адрес його будинку в Парижі та вілли на французькій Рів'єрі.

Про це пише Bloomberg.

Вищий суд Франції відхилив позов російського мільярдера. За даними агентства, рішення суд ухвалив наприкінці минулого тижня.

Нерухомість Кузьмічова була заморожена у зв'язку із санкціями ЄС, а місцезнаходження його будинку та вілли було оприлюднено.

Мільярдер у своєму позові заявив, що публікація цих даних поставила під загрозу життя його сім'ї, і вимагав призупинити дії указу, виданого французькою владою у квітні - він передбачав публікацію в мережі адрес нерухомості бізнесменів з Росії.

У своєму рішенні суд Франції зазначив, що французький регулятор конфіденційних даних визнав такі публікації "пропорційними" обставинам. Судді також дійшли висновку, що розкриття даних про нерухомість дозволить запобігти її здачі в оренду або продаж за приватною угодою між компаніями у вигляді акцій.

Кузьмічов, один із засновників "Альфа-Груп", у середині березня потрапив під санкції ЄС.

Як зазначає Bloomberg, французькі чиновники прийняли рішення заморозити паризький особняк Кузьмічова та віллу La Petite Ourse у Сен-Тропе та затримали дві яхти, пов'язані з ним, які були пришвартовані на півдні Франції та коштують близько $100 млн.

Економічна правда