Goldman і JPMorgan відмовляться від угод із російськими борговими паперами – Bloomberg

Два найбільші банки Уолл-стріт - JPMorgan Chase і Goldman Sachs - вирішили відмовитися обслуговувати угоди з російськими борговими зобов'язаннями на вторинному ринку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Адміністрація Джо Байдена минулого тижня оголосила про заборону інвесторам США купувати чинні та нові боргові зобов'язання Росії.

За словами співрозмовників агентства на фінансовому ринку, раніше в червні JPMorgan Chase та Goldman Sachs продовжували обслуговувати угоди як із продавцями, які хотіли вийти з боргових активів Росії, так і із зацікавленими покупцями російських боргових зобов'язань.

JPMorgan відмовиться від обробки операцій за такими угодами після того, як Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заявило, що американським інвесторам не дозволяється купувати російські боргові папери, розповіло джерело, яке знає про рішення банку.

Представник Goldman сказав, що він також припинить такі транзакції. У заяві банку вказується, що Goldman Sachs згортає свою діяльність, пов'язану з Росією, і "відповідно до оновленого розпорядження OFAC" "більше не проводитиме певних операцій" з державними та корпоративними паперами Росії. Мінфін оголосив про нові фінансові санкції щодо Росії 6 червня.

Економічна правда